Морской порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший по объемам перевалки морской порт Украины, в январе-июле 2017 года увеличил перевалку грузов на 6,4% по сравнению с январем-июлем 2016 года - до 25,29 млн тонн.

Согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины", за семь месяцев порт нарастил перевалку экспортных грузов на 7,5% - до 19,37 млн тонн, импортных - на 31,1%, до 3,29 млн тонн, тогда как перевалка транзитных сократилась на 5% - до 2,61 млн тонн, а каботажных - в 16,4 раза, до 0,03 млн тонн.

По номенклатуре грузов порт за указанный период снизил перевалку наливных грузов на 13,2% - до 2,06 млн тонн, но увеличил сухих сыпучих грузов на 8,1% - до 22,55 млн тонн, а тарно-штучных - на 26,7%, до 0,69 млн тонн.

Как сообщалось, за первое полугодие 2017 года порт "Южный" увеличил перевалку грузов на 7,3% - до 22,105 млн тонн, в том числе экспортных - на 8,7%, до 17 млн тонн, импортных - на 31%, до 3 млн тонн, тогда как перевалка транзитных сократилась на 10,4% - до 2,087 млн тонн.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км. Порт располагает шестью собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: морской нефтетерминал "Пивденный", терминал ООО "Трансбункер-Юг" по перевалке нефтепродуктов, группа "ТИС", специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ".