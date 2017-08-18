Украинский авиазавод будет обслуживать Boeing и Airbus

ГП Завод 410 гражданской авиации в ближайшие два года планирует начать ремонт и обслуживание агрегатов самолетов Boeing и Airbus. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Завод ведет переговоры с Airbus по техническому обслуживанию и ремонту самолетов компании. В рамках сотрудничества с Boeing с привлечением инвесторов планируется провести техническое обслуживание и покраску самолетов семейства Boeing-737. Начать планируется с 5 самолетов в год, а к 2024 году увеличить до 40.

Также сообщается, что в ближайшее время будет подписано соглашение с Robinson Helicopter Company. Предприятие станет сертифицированным сервисным центром по обслуживанию вертолетов этого класса.

"ГП Завод 410 ГА - лидер авиационного кластера Укроборонпрома. Предприятие показало себя как надежный партнер Антонова в ремонте самолетов. Хорошо зарекомендовав себя на внутреннем рынке, предприятие выходит на мировой рынок. Партнерство с такими гигантами мировой авиации, как Boeing , Airbus и Robinson Helicopter - это знак качества завода", - сказал гендиректор ГП Завод 410 ГА Виктор Ганькевич.

Он добавил, что среди беспрецедентных преимуществ завода - собственная вертолетная площадка и близость к аэропорту Киев (Жуляны).

Как сообщалось, по одобрению Кабмина Укроборонпром проведет корпоратизацию двух ведущих предприятий ГП Антонов и ГП Завод 410 гражданской авиации.