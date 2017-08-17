Фонд государственного имущества (ФГИ) получил две заявки на аукцион по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и одну на 25% акций ПАО "Киевэнерго", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ.

Фонд напоминает, что соответствующий аукцион запланирован на фондовой бирже ПФТС 18 августа.

Как сообщалось, ФГИ Украины на аукционе 16 августа реализовал 16 млн 379,295 тыс. акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по цене 8,78 грн за шт. Покупателем выступила входящая в группу СКМ компания Ornex. Поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" был реализован по стартовой цене - 143,8 млн грн.

Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".

Запланированные в этот же день - 16 августа, аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок. По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".

Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 22 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" - 23 августа. Организаторы торгов остаются прежними.

Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".

