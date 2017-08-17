Финансовые новости
- |
- 17.08.17
- |
- 20:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФГИ получил две заявки на 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" и одну на 25% акций "Киевэнерго"
16:43 17.08.2017 |
Фонд государственного имущества (ФГИ) получил две заявки на аукцион по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и одну на 25% акций ПАО "Киевэнерго", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ.
Фонд напоминает, что соответствующий аукцион запланирован на фондовой бирже ПФТС 18 августа.
Как сообщалось, ФГИ Украины на аукционе 16 августа реализовал 16 млн 379,295 тыс. акций (25% ценных бумаг) ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" по цене 8,78 грн за шт. Покупателем выступила входящая в группу СКМ компания Ornex. Поскольку она была единственно подавшая заявку на участие в аукционе, пакет акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" был реализован по стартовой цене - 143,8 млн грн.
Торги проходили на фондовой бирже "Иннэкс".
Запланированные в этот же день - 16 августа, аукционы по продаже 25% акций ПАО "Донбассэнерго" (на "Украинской межбанковской валютной бирже") и 25% акций ПАО "Сумыоблэнерго" (на бирже "Перспектива") не состоялись из-за отсутствия заявок. По этой же причине 15 августа не состоялся аукцион по продаже 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" на "Украинской бирже".
Повторный аукцион по продаже 25% акций "Одессаоблэнерго" запланирован 22 августа, "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" - 23 августа. Организаторы торгов остаются прежними.
Помимо этого, 31 августа на ПФТС запланированы еще два аукциона: по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа
|НБУ предупредил о возможной вирусной атаке
|Бизнес-ассоциации считают недопустимым давление правоохранительных органов на Данилюка
|Цирк продолжается. Корчак готовится к новому скандалу с "автоматом"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФГИ получил две заявки на 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" и одну на 25% акций "Киевэнерго"
|Верховный Суд отменил решение о незаконности ликвидации банка "Премиум"
|Verum Option уверенный лидер бинарного рынка
|Возобновивший работу Жидачевский ЦБК за 3 мес. выпустил продукцию на 57,6 млн грн
|В 1-м полугодии Международный инвестиционный банк увеличил прибыль в 2,6 раза до 52,9 млн гривен
|ЕЦБ разрешил Минфину Украины получить квалифицированное участие в латвийском ПриватБанке
Это интересно
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии
|10 лучших городов для жизни
|Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
|Как богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
|6 умных вопросов на собеседовании
|Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км
|Концерн Fiat Chrysler Automobiles может быть куплен китайцами