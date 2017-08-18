Verum Option уверенный лидер бинарного рынка

Рейтинг МОФТ радует стабильностью и ростом. Плановые исследования аналитиков МОФТ продолжили фиксировать позитивную динамику рынка бинарных опционов. Этот финансовый сегмент как и прежде растет, активно набирая обороты. В июле вновь наблюдался приток клиентов в бинарные компании, несмотря на общий «летний спад» активности среди инвесторов.

По итогам июля максимальная активность пришлась на ТОП5 бинарного рейтинга. В борьбе за лидерство приняли участие самые сильные брокеры, которые и сформировали верхушку рейтинга, вытеснив вниз более слабых соперников.

На первом месте с колоссальным отрывом продолжает размещаться компания Verum Option. Она возглавляет Рейтинг бинарных опционов МОФТ уже на протяжении года и судя по динамике развития не намерена сдавать свои позиции. Verum Option опережает своих конкурентов на несколько шагов по всем показателям.

Второе место сохраняет за собой и OlympTrade. В июле эта компания смогла заинтересовать в своих услугах много новых инвесторов, активность которых посодействовала увеличению торгового оборота компании. Благодаря крупному приросту оборотов OlympTrade стала единственным претендентом на вторую позицию рейтинга с перспективой повышения в нем.

Место на границе ТОП3 досталось компании Binomo, которая смогла улучшить свои показатели и поднялась на две ступени вверх. Впервые за последнее полугодие этой компании удалось достичь таких вершин, оставив своих основных конкурентов позади.

На четвертой ступеньке разместилась Binarium. Компания поднялась с 8-го места рейтинга, улучшив свое положение сразу на 4 позиции. Такой скачок всех показателей можно объяснить тем, что в компании появились новые крупные инвесторы.

Пятая позиция досталась компании Corsa Capital. Она поднялась в рейтинге на пять ступеней, покинув 10-е место. По итогам предыдущего отчетного периода эта компания снизила свои торговые обороты и спустилась в рейтинге до границы ТОП10, продемонстрировав тем самым общий спад. Но за счет возобновления активности среди клиентов Corsa Capital смогла максимально улучшить свое положение. За пределами ТОП5 Рейтинга бинарных опционов МОФТ по итогам июля разместились те компании, которые не смогли дать отпор более сильным конкурентам и позволили им сместить себя вниз по лестнице.

Шестое место с минусом в три позиции заняла IQOption - некогда первый претендент на звание лидера бинарного рынка. Такой резкий спад оборотов в компании не прогнозировался и стал неприятным сюрпризом. Надеемся на то, что команда брокера сможет исправить сложившуюся ситуацию и реабилитировать репутацию IQOption.

На седьмой позиции разместилась Finmax. Эта компания также, как и ее «соседка» сверху, снизилась в рейтинге на три ступени. Но так как стабильные показатели Finmax не демонстрировала никогда, имея больше волновой характер размещения в рейтинге, то это очередное снижение можно считать не критичным.

Восьмую ступеньку заняла 24option, которая не смогла удержаться на 6-м месте и слетела вниз на две позиции. Эта компания в прошлом месяце вошла в рейтинг, улучшив свои торговые показатели. На данный момент она удерживается в десятке лучших брокеров бинарного рынка, но демонстрирует стабильное снижение торговых оборотов.

Девятое место с приростом в две позиции достается компании Binary.com, Но, как подчеркивают аналитики, повышение компании в рейтинге можно считать не долгосрочным, потому как оно обусловлено отсутствием конкуренции, а не увеличением оборотов торгов брокера.

Закрывает ТОП10 рейтинга бинарных опционов МОФТ компания Anyoption. Несмотря на то, что ей также удалось временно улучшить свое положение на две позиции, дальнейший рост оборотов в компании зависит от активности ее клиентов.

Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.

По материалам: IAFT News

