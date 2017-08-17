Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций о незаконности ликвидации банка "Премиум".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, передают Українські Новини.

Верховный Суд в августе отменил решения судов предыдущих инстанций о ликвидации банка "Премиум".

Верховный Суд направил дело банка на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Это уже второе за последний месяц дело по выведенному с рынка банку, которое Верховный Суд направляет на новое рассмотрение.

В июле высшим судебным органом страны отменено решение судов предыдущих инстанций по ликвидации банка "Союз".

Это дело также направлено на новое рассмотрение.

Сейчас на рассмотрении в судах первой инстанции 21 подобное дело.

По состоянию на 15 августа суды приняли решения, вступившие в законную силу, в отношении 11 банков.

В этих решениях говорится о возобновлении деятельности или об отмене решений по выводу с рынка таких банков, как "Финансовая инициатива", "Союз", "Украинский инновационный банк", "Капитал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит ","Восточно-промышленный коммерческий банк","Киевская Русь","КСГ банк","Хрещатик".

Как сообщали Українські Новини, банк "Премиум" ранее контролировался экс-кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым.