Финансовые новости
- |
- 17.08.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Верховный Суд отменил решение о незаконности ликвидации банка "Премиум"
16:33 17.08.2017 |
Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций о незаконности ликвидации банка "Премиум".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, передают Українські Новини.
Верховный Суд в августе отменил решения судов предыдущих инстанций о ликвидации банка "Премиум".
Верховный Суд направил дело банка на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Это уже второе за последний месяц дело по выведенному с рынка банку, которое Верховный Суд направляет на новое рассмотрение.
В июле высшим судебным органом страны отменено решение судов предыдущих инстанций по ликвидации банка "Союз".
Это дело также направлено на новое рассмотрение.
Сейчас на рассмотрении в судах первой инстанции 21 подобное дело.
По состоянию на 15 августа суды приняли решения, вступившие в законную силу, в отношении 11 банков.
В этих решениях говорится о возобновлении деятельности или об отмене решений по выводу с рынка таких банков, как "Финансовая инициатива", "Союз", "Украинский инновационный банк", "Капитал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит ","Восточно-промышленный коммерческий банк","Киевская Русь","КСГ банк","Хрещатик".
Как сообщали Українські Новини, банк "Премиум" ранее контролировался экс-кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиров заставили вернуть обворованным вкладчикам проценты и неустойку
|Навальный опубликовал расследование о "сыне Пескова"
|Автогаз будет дорожать до 14,5 грн/л - аналитики рынка
|"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ФГИ получил две заявки на 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" и одну на 25% акций "Киевэнерго"
|Верховный Суд отменил решение о незаконности ликвидации банка "Премиум"
|Verum Option уверенный лидер бинарного рынка
|Возобновивший работу Жидачевский ЦБК за 3 мес. выпустил продукцию на 57,6 млн грн
|В 1-м полугодии Международный инвестиционный банк увеличил прибыль в 2,6 раза до 52,9 млн гривен
|ЕЦБ разрешил Минфину Украины получить квалифицированное участие в латвийском ПриватБанке
Это интересно
|Fiat Chrysler объединит усилия с BMW, Intel и Mobileye для разработки робомобилей
|Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии
|10 лучших городов для жизни
|Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
|Как богачи подчеркивают свою принадлежность к элите
|6 умных вопросов на собеседовании
|Летающий автомобиль DeLorean DR-7 будет иметь дальность хода до 200 км