Roboforex – лидер рынка Форекс

Результаты аналитических исследований МОФТ продемонстрировали продолжение активной борьбы за лидерство среди брокеров, которая наблюдалась на всех уровнях Рейтинга Форекс. Пик конкурентной активности пришелся на первую пятерку участников, в результате чего самым сильным брокерам удалось не только улучшить свои позиции, но и вытеснить конкурентов как можно ниже.

По итогам июля Рейтинг Форекс брокеров МОФТ вновь сменил своего лидера, первая пятерка была частично обновлена, а полный обзор участников продемонстрировал беспощадную гонку, в результате которой состав ТОП15 существенно изменился.

На этот раз подтвердить звание самой сильной и успешной компании удалось Roboforex. Спустя многие месяцы поражений компания все же не упустила возможность и восстановила все необходимые показатели. Roboforex продолжает наращивать торговые обороты, что может укрепить ее позицию в рейтинге при следующем его обновлении - подчеркивают аналитики МОФТ.

Второе место рейтинга достаточно ярко и эффектно закрепила за собой EXNESS. Эта компания с начала года стабильно размещалась либо на границе ТОП5, либо за пределами первой пятерки. Перешагнуть одним махом сразу четыре позиции EXNESS удалось за счет резкого увеличения всех показателей, которые на протяжении последних 6-ти месяцев находились в состоянии стабильного покоя.

Несмотря на глобальные изменения в рейтинге компании FortFs удалось удержаться на границе ТОП3 со стабильными показателями. Она как и прежде закрывает первую тройку, продолжая демонстрировать торговый прирост.

Четвертое место рейтинга достается лидеру предыдущего отчетного периода - Forex4you. Потеря трех позиций и такое резкое падение обусловлены тем, что компания снизила обороты торгов до критичного минимума всего за один месяц. Причины таких колоссальных потерь пока не ясны, но аналитики МОФТ следят за ситуацией в Forex4you надеясь на то, что команда компании вовремя примет все необходимые антикризисные меры.

Без существенных изменений в основных показателях закрывает ТОП5 рейтинга InstaForex. На данный момент ситуацию внутри компании можно считать спокойной и стабильной. Благодаря этим факторам InstaForex становится более привлекательной для инвесторов, что уже в скором времени сможет позитивно отразиться на ее положении в рейтинге МОФТ.

На шестом месте разместилась компания FXGlory, которая по итогам июля продолжила восхождение в рейтинге. Напомним, что в прошлом месяце компании удалось увеличить свой торговый прирост в три раза и войти в десятку лучших брокеров Форекс. На этом команда FXGlory не остановилась и уже через месяц вновь продемонстрировала увеличение оборотов торгов. Такая активная позиция FXGlory позитивно отражается не только на ее рейтинге, но и на имидже компании в целом.

На 7-м месте рейтинга, как и в прошлом месяце, расположилась TurboForex. В июле эта компания совершила попытку улучшить свои показатели, но ее торгового прироста оказалось недостаточно для восхождения в рейтинге.

Восьмое место смогла «отвоевать» XM. Компания увеличила свои торговые показатели в два раза, за счет чего получила плюсом четыре позиции в рейтинге и достигла максимально высоких результатов за последние 5 месяцев.

На девятом месте с плюсом также в четыре позиции разместилась Grand Capital. Итоговые данные июля продемонстрировали прирост клиентской базы в компании, что отразилось на ее торговых оборотах. Команда Grand Capital смогла выбрать правильную стратегию развития, реализация которой уже начала давать положительные результаты.

Десятое место получила компания FreshForex, которая улучшила свое положение в рейтинге сразу на 10 позиций. Таких высоких результатов компании удалось достичь благодаря увеличению своих общих торговых показателей. По итогам июля FreshForex смогла вновь вернуться в рейтинг, войдя в первую 10-ку самых востребованных брокеров Форекс.

11-е место с минусом в семь позиций получает компания FxPro. Ее торговые обороты продолжают снижаться и на данный момент достигли предельного минимума, который компания не демонстрировала никогда ранее. Команде FxPro необходимо всерьез задуматься над антикризисными мероприятиями, которые будут ориентированы на восстановление показателей компании.

Со снижением на 12-м месте разместилась Альфа-Форекс. Слабая активность клиентов и потеря торговых оборотов привело к тому, что компания спустилась с 8-й ступени рейтинга с минусом в четыре позиции.

13-е место досталось ActivTrades, которая продолжила борьбу за участие в ТОП15 рейтинга МОФТ. Два месяца назад эта компания с большим скачком показателей вошла в рейтинг, но итоги предыдущего периода показали, что ей не хватило мощности для фиксирования своей позиции. В июле ActivTrades удалось доказать серьезность своих намерений и она вновь восстановила свою позицию за счет существенного торгового прироста.

На 14-й ступеньке разместилась ICMarkets с приростом в 11 позиций. Эта компания с февраля текущего года не могла восстановить свое положение в рейтинге. На данном этапе можно отметить, что ее успех обусловлен больше пониженной активностью конкурентов, чем торговым приростом, и если ICMarkets не продолжит наращивать обороты, то вновь распрощается со своей позицией.

Рекордсменом отчетного месяца по приросту в рейтинге, а также в оборотах стала компания ФИНАМ. По итогам июля она улучшила свое положение на 16 позиций, поднявшись с 31-го на 15-е место. Ей и выпала честь закрывать ТОП15 Рейтинга Форекс брокеров МОФТ.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.