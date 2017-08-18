Группа компаний "Агролига" (Харьковская обл.) в январе-июне 2017 года получила чистую прибыль в размере EUR0,878 млн, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно отчету компании за первое полугодие, ее выручка увеличилась на 0,8% - до EUR12,174 млн, операционная прибыль - на 21,7%, до EUR1,409 млн, валовая сократилась на 7,3% - до EUR1,366 млн.

Как сообщалось, ГК "Агролига" завершила 2016 год с чистой прибылью EUR3,77 млн, что на 15% больше, чем в 2015 году. Выручка возросла на 0,8% - до EUR20,8 млн, валовая прибыль - на 26,5%, до EUR4,5 млн, операционная прибыль - на 3,8%, до EUR3,72 млн.

ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.

Группа планирует продолжать расширение земельного банка до 12,3 тыс. га (сейчас - 9,3 тыс. га), а также развивать молочную ферму. Кроме того, планирует нарастить поголовье коров до 1,4 тыс. с 1 тыс. и наладить производство продуктов переработки. В ее планах - производство сухого молока и мягких сыров.

Мажоритарными акционерами компании являются Александр Бердник и Ирина Поплавская.