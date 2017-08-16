Публичное акционерное общество "Укрзализныця" планирует проведение индексации тарифов на грузоперевозки на 22,5% в октябре 2017 года.

Об этом говорится в проекте консолидированного финансового плана ПАО на 2017 год, передают Українські Новини.

Согласно ему, в расчете доходов от грузовых перевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%.

При этом в среднем за год индексация тарифов на грузовые перевозки в пределах Украины составит 5,6%.

В то же время проектом финансового плана не предусмотрено проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году.

Ранее предусматривалось, что индексация тарифов на грузовые перевозки (22,5%) будет проведена с 15 июня 2017 года.

Доработанный проект финплана "Укрзализныци" также предусматривает перевозку 348,4 млн тонн грузов, что меньше планового задания 2016 года на 0,5% (1,6 млн тонн), но больше отчета за 2016 год на 1,4% (4,9 млн тонн).

При этом грузооборот запланирован в объеме 193 924,7 млн тонно-километров, рост которого предусмотрен в отчете на 3,4%, а к плану 2016 года уменьшение составляет 3,3%.

В проекте, представленном 10 августа Министерству экономического развития и торговли, доходы от деятельности общества запланированы в сумме 80,6 млрд гривен, что меньше по сравнению с предыдущим проектом на 2,3 млрд гривен.

Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне 76 млрд гривен.

Предполагается, что чистая прибыль составит 59,8 млн гривен.

Индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году не предусмотрена.

В то же время "Укрзализныця" скорректировала планы по пассажироперевозке, улучшив прогнозы с 199,5 млн пассажиров (в предыдущем проекте финплана) до 202,8 млн пассажиров (сокращение 2,0% по сравнению с отчетом за прошлый год).

Предыдущим проектом финплана ПАО были предусмотрены доходы в сумме 82,9 млрд гривен, в том числе от перевозок - 79,6 млрд гривен, расходы запланированы на уровне 81,7 млрд гривен, из которых расходы на перевозки - 65,9 млрд гривен, а чистая прибыль должна была составить 1,2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, предыдущий проект финплана с показателем EBITDA в 23,4 млрд гривен и доходом в сумме 82,9 млрд гривен за 2017 "Укрзализныця" презентовала в мае 2017 этого года.

В 2016 году "Укрзализныця", согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократила убыток в 2,3 раза, или на 9,5 млрд гривен до 7,3 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году "Укрзализныця" увеличила доходы от реализации на 6,4 млрд гривен до 66,6 млрд гривен.

По национальным стандартам бухгалтерского учета прибыль предприятия составила 0,3 млрд гривен, тогда как в 2015 году был убыток - 683,3 млн гривен.

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.