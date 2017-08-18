Возобновивший работу Жидачевский ЦБК за 3 мес. выпустил продукцию на 57,6 млн грн

Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат (ЖЦБК, Львовская обл.), производственная деятельность которого была возобновлена в мае 2017 года после простоя с осени 2014 года, по итогам мая-июля произвел продукцию на 57,63 млн грн.

Согласно статистическим данным ассоциации "Укрпапир", при этом основной рывок в объемах производства комбинат сделал в июле - по итогам мая-июня этот показатель составлял 19,83 млн грн.

За этот период комбинатом выпущено 1,06 тыс. тонн бумаги, 5,12 тыс. тонн тарного картона (включая бумагу для гофрирования) и 1,7 млн кв. м гофротары. Всего в Украине с начала 2017 года выпущено 512,7 тыс. тонн бумаги и картона и 552 млн кв. м гофроящиков.

Как сообщалось, к октябрю текущего года комбинат запланировал выйти на полную мощность производства и увеличить количество работников до 750 человек (в мае работало 539 чел.).

Собственники входящего в структуру холдинга "Основа" ЖЦБК, которых связывают с группой "Приват", остановили комбинат в сентябре 2014 года после поэтапного закрытия ряда его производств, мотивируя это решение экономической неэффективностью.

ЖЦБК, некогда входивший в тройку ведущих предприятий отрасли и единственный тогда в Украине производитель газетной бумаги, введен в эксплуатацию в 1951 году, в лучшие 2000-е годы объем его производства достигал 500 млн грн.

По состоянию 1 квартал 2017 года Milford Trading Ltd (Белиз) владеет 21,1175% ПАО "ЖЦБК", Halefield Holdings Limited (Белиз) - 12,0899% акций, Hangli International Holdings (Британские Виргинские о-ва) - 20,154%. Еще 19,2181% принадлежит ПЗНВИФ "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент" (связан с предпринимателем Константином Григоришиным).