Биржевые торги запланированные на 16 августа по продаже пакета акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" и энергопоставляющей компании "Сумыоблэнерго" в размере 25% отменены по причине отсутствия заявок.

Об этом сообщила пресс-службы фондовых бирж "Перспектива" и "Украинской межбанковской валютной биржи", передают Українські Новини.

В частности, по "Донбассэнерго" торги должны были произойти на "Украинской межбанковской валютной биржи", а "Сумыоблэнерго" - на фондовой бирже "Перспектива".

Стартовая цена выставленного на торги пакета акций "Донбассэнерго" - 669,112 млн гривен, а "Сумыоблэнерго" - 370,192 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, ФГИ принял решение выставить на биржевые торги пакеты акций по 25% 8 энергопоставляющих компаний.

В частности, на продажу выставлены "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", ДТЭК "Днепроэнерго", ДТЭК "Днепрооблэнерго", ДТЭК "Западэнерго" и "Киевэнерго".

В 2016 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 188,9 млн гривен от приватизации государственного имущества, что составило 1,2% от запланированных 17,1 млрд гривен.