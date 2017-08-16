Компания XM приглашает трейдеров посетить семинар в городе Бангкок

Компания XM сообщила о том, что 30.09.2017 планирует провести в городе Бангкок семинар, посвященный торговле на финрынках. Всем желающим компания предлагает повысить уровень своих знаний и почерпнуть что-то новое об осуществлении торговли.

В XM сообщили, что семинар, на котором будут обсуждены такие темы, как разворот тренда и пробой, состоится в отеле Shangri-La Hotel Bangkok. Мероприятие будет проводиться специалистами М. Пашардесом и С. Джиттракулем.

На семинаре рассмотрят теханализ и осуществление торговли на колебаниях, которую можно применять в индивидуальных стратегиях. Специалистами будут раскрыты аспекты торговли на валютном рынке - от общих данных о рыночных настроях до сложных ценовых движений и обстоятельств, влияющих на тренд. На семинаре будет представлен набор торговых инструментов, нужных для определения бычьих и медвежьих трендов, а также множество методов определения разворота тренда и пробоя уровней. Эксперты расскажут участникам и об автоматизированных торговых инструментах, созданных Tradepedia.

Главная задача мероприятия, которое организует XM, заключается в практическом применении знаний, полученных на занятии.