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Третий блок Южно-Украинской АЭС хотят полностью перевести на топливо Westinghouse в 2018 году - "Энергоатом"
10:30 15.08.2017 |
Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом" планирует в 2018 году полностью заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства американско-японской компании Westinghouse, таким образом, полностью заменив российское топливо производства компании "ТВЭЛ".
Об этом сообщил начальник отдела ядерной безопасности обособленного подразделения "Южно-Украинская АЭС" Сергей Повод.
"75% активной зоны сейчас загружено американским топливом... В следующем году мы планируем полностью перевести третий блок на это топливо", - сказал Повод.
Также он добавил, что в этом году будет загружена первая партия топлива Westinghouse на втором блоке Южно-Украинской АЭС, а полный переход на новое топливо планируется завершить через 4 года, поэтапно заместив топливные сборки российского производства.
"Первый блок остается на российском топливе", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного поставщика - российской компании "ТВЭЛ" - "Энергоатом" заключил договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок был подключен к энергосети страны.
В феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года "Энергоатом" импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% - из России.
Сейчас ядерное топливо производства компании Westinghouse эксплуатируется в составе смешанных активных зон энергоблоков №2, №3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС, и готовится к загрузке в активную зону энергоблока №3 Запорожской АЭС.
Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
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