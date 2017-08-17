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В 1-м полугодии Международный инвестиционный банк увеличил прибыль в 2,6 раза до 52,9 млн гривен
08:00 17.08.2017 |
В январе-июне Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) увеличил чистую прибыль в 2,6 раза до 52,894 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (20,1 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал МИБ сработал с прибылью 26,8 млн гривен, 2-й квартал с прибылью 26,1 млн гривен.
2016 год МИБ закончил с прибылью 42,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.
Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 24-е место (6,7 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|6 887,1
|7 302,1
|6,0
|Кредиты клиентам
|2 120,3
|2 032,9
|-4,1
|Средства клиентов
|6 359,8
|6 689,6
|5,2
|Всего капитала
|209,5
|262,5
|25,3
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