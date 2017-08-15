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Компания Grand Capital сообщила о новом представительстве в Сенегале
16:38 14.08.2017 |
Grand Capital сообщает участникам финрынка о том, что теперь в Республике Сенегал есть отделение брокера. Оно располагается в столице данного государства - в г. Дакар.
Возглавляющий отделение Ф. Грилле поблагодарил брокера за честь представлять компанию в данной республике. Он пообещал, что приложит максимум усилий и оправдает доверие. Главными задачами отделения Грилле назвал продвижение услуг Grand Capital и обучение трейдеров торговой деятельности на финрынках. Он подчеркнул, что для Сенегала online-трейдинг является новинкой, потому открытие здесь представительства является важным решением.
Стоит отметить, что на перспективу планируется расширение присутствия брокера и в прочих государствах.
Всем трейдерам из Дакара отныне предоставляется возможность обратиться в отделение Grand Capital по различным вопросам и получить консультации по инвестиционным вложениям в ЛАММ, обучиться торговле на Forex и т. д.
Адрес и контактный телефон представительства можно найти на официальном сайте Grand Capital.
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