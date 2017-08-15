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Промфинбанк намерен прекратить банковскую деятельность
14:08 14.08.2017 |
Акционеры Промышленно-финансового банка (Кременчуг, Полтавская область) 15 сентября намерены рассмотреть вопрос прекращения банковской деятельности финансовым учреждением.
Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров банка, передают Українські Новини.
Банк намерен рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
Также акционеры рассмотрят и утвердят план прекращения деятельности.
Как сообщали Українські Новини, Промфинбанк основан в 1997 году.
Владельцем банка является Владимир Матицын.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 73-е место (385,4 млн гривен) среди 90 действующих банков.
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