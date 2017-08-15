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20 банков были убыточными по итогам 1-го полугодия, - НБУ
10:11 14.08.2017 |
Национальный банк констатирует убыточность 20 банков по итогам 1-го полугодия 2017 года.
Об этом говорится в финансовой отчетности банков за соответствующий период, обнародованной НБУ, передают Українські Новини.
Так, если в 1-м квартале 2017 года количество убыточных банков составляло - 21, то по итогам 1-го полугодия их количество сократилось до 20.
Наибольший убыток получили: Проминвестбанк (4,7 млрд гривен), Приватбанк(2,9 млрд гривен), ВТБ Банк(1,16 млрд гривен), Укрсоцбанк(375,9 млн гривен) и банк "Клиринговый дом" (325,1 млн гривен).
При этом по итогам отчетного периода наибольшую прибыль получили: "Райффайзен Банк Аваль" (2,74 млрд гривен), Укрэксимбанк (736,2 млн гривен), Ситибанк (598,3 млн гривен), ПУМБ (592,9 млн гривен), Креди Агриколь Банк (570,6 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, за 6 месяцев чистый убыток банковской системы (банков, которые были платежеспособными на отчетную дату) составил 1,85 млрд гривен.
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