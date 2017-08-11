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Компания AxiTrader представила новую платформу
16:48 11.08.2017 |
Компания AxiTrader запустила торговлю с помощью популярной торговой системы Mirror Trader. Чтобы привлечь новых трейдеров и инвестиционных вкладчиков, Forex-брокер AxiTrader стал партнером компании Tradency и теперь предлагает клиентам систему Mirror Trader.
Трейдерам, отдавшим предпочтение работе с AxiTrader, предоставляется возможность фильтровать большое количество стратегий для осуществления торговли на основе сложных алгоритмов, которые разработаны профессионалами, выбирать самые удобные для своих торговых счетов и стилей стратегии и копировать их.
Кроме этого, пользователям предоставляется возможность дать оценку эффективности стратегий и отдать предпочтение понравившимся. Большой выбор даст возможность трейдерам применять различные стратегии для своих портфелей.
Трейдеры смогут видеть, каким образом мыслят профессионалы, и вырабатывать личные стратегии на примерах профессионалов. Так, неопытным трейдерам предоставляется возможность повысить уровень своей торговли.
Стоит отметить, что Mirror Trader является последней и наиболее популярной версией платформы копи-трейдинга от Tradency.
По материалам: IAFT News
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