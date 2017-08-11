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Укргазбанк начал эмиссию электронных денег "Электрум"
15:21 11.08.2017 |
Соответствующие Правила использования электронных денег «ЭЛЕКТРУМ» были согласованы УКРГАЗБАНКОМ с Национальным банком Украины.
Электронные деньги «ЭЛЕКТРУМ» - это единицы стоимости, которые хранятся на электронном кошельке (сервере оператора), принимаются как средство платежа другими лицами и являются денежным обязательством эмитента (АБ «УКРГАЗБАНК»), выраженным в гривнах.
Оператором электронных денег «ЭЛЕКТРУМ» является ООО «ЭЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СИСТЕМ».
Виды операций с электронными деньгами:
* пополнение кошелька наличными или с использованием платежной карты;
* оплата за товары и услуги: пополнение мобильных счетов, коммунальные услуги, телевидение и интернет, IP-телефония, благотворительность, банковские услуги, игры, социальные сети, такси в режиме онлайн;
* перевод электронных денег между кошельками пользователей;
* обмен электронных денег «ЭЛЕКТРУМ» на наличные или безналичные средства.
Особенности электронных денег:
* территория использования - Украина (кроме временно оккупированных территорий);
* пополнения кошелька можно осуществить наличными в отделениях ООО «ЭЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СИСТЕМ» и партнеров или с использованием платежной карты через сайт - https://electrum.ua/;
* осуществления платежей с использованием современных мобильных технологий в любом месте и в удобное для Вас время;
* переводы между кошельками без комиссии.
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