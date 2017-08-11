Соответствующие Правила использования электронных денег «ЭЛЕКТРУМ» были согласованы УКРГАЗБАНКОМ с Национальным банком Украины.

Электронные деньги «ЭЛЕКТРУМ» - это единицы стоимости, которые хранятся на электронном кошельке (сервере оператора), принимаются как средство платежа другими лицами и являются денежным обязательством эмитента (АБ «УКРГАЗБАНК»), выраженным в гривнах.

Оператором электронных денег «ЭЛЕКТРУМ» является ООО «ЭЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СИСТЕМ».

Виды операций с электронными деньгами:

* пополнение кошелька наличными или с использованием платежной карты;

* оплата за товары и услуги: пополнение мобильных счетов, коммунальные услуги, телевидение и интернет, IP-телефония, благотворительность, банковские услуги, игры, социальные сети, такси в режиме онлайн;

* перевод электронных денег между кошельками пользователей;

* обмен электронных денег «ЭЛЕКТРУМ» на наличные или безналичные средства.

Особенности электронных денег:

* территория использования - Украина (кроме временно оккупированных территорий);

* пополнения кошелька можно осуществить наличными в отделениях ООО «ЭЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СИСТЕМ» и партнеров или с использованием платежной карты через сайт - https://electrum.ua/;

* осуществления платежей с использованием современных мобильных технологий в любом месте и в удобное для Вас время;

* переводы между кошельками без комиссии.

