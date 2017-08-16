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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В 1-м полугодии Ситибанк сократил прибыль на 26% до 598,3 млн гривен

 

В январе-июне Ситибанк сократил чистую прибыль на 26,2% до 598,313 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (810,3 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Ситибанк закончил с прибылью 268,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 329,6 млн гривен.

2016 год Ситибанк закончил с прибылью 1,4 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, банк контролируется американской Citigroup Inc.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 15-е место (19,6 млрд гривен) среди 90 действующих банков.

Основные показатели работы банка:

Показатель, млн гривен01.01.201701.07.2017Изменение, %
Активы19 455,220 992,57,9
Кредиты клиентам4 798,74 708,9-1,9
Средства клиентов16 758,319 080,713,9
Всего капитала2 081,91 418,9-31,8
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

14:54 Бри­тан­ский фунт до­ро­жа­ет 16 ав­гу­ста на внут­рен­ней ста­ти­сти­ке по рын­ку тру­да

14:48 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,5728 грн

14:02 Сред­ства Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния за июль вы­рос­ли на 1,6 млрд грн

13:48 Бир­жи АТР 16 ав­гу­ста за­кры­лись раз­но­на­прав­лен­ной ди­на­ми­кой

13:07 НБУ ожи­да­ет рост роз­нич­но­го кре­ди­то­ва­ния и ви­дит пре­пят­ствия для кре­ди­то­ва­ния биз­не­са

12:37 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 121,2 млн гри­вен до 295,8 млрд гри­вен 16 ав­гу­ста

12:31 НБУ про­гно­зи­ру­ет при­быль­ность бан­ков­ско­го сек­то­ра в 2017

11:03 НБУ про­дал 15 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 6 849 млн гри­вен

10:51 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 15 ав­гу­ста умень­шил­ся на $26,3 млн до $148 млн

09:30 Дол­лар ста­би­лен к иене и ев­ро 16 ав­гу­ста по­сле ро­ста на­ка­нуне

09:12 Мин­фин Укра­и­ны уве­ли­чил про­да­жу ва­лют­ных ОВГЗ до $351,5 млн

09:08 Це­ны на зо­ло­то сла­бо ко­леб­лют­ся без еди­ной ди­на­ми­ки

07:46 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся раз­но­на­прав­лен­но 15 ав­гу­ста, Dow Jones при­ба­вил 0,02%

15.08 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке про­дол­жа­ет ска­ты­вать­ся вниз, не­смот­ря на со­кра­ще­ние ва­лют­ных рас­про­даж экс­пор­те­ров

15.08 Bitcoin пе­ре­шел к па­де­нию, тор­го­вал­ся ни­же $4 тыс

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14:47 Гос­ком­па­нии в 2016 го­ду пе­ре­чис­ли­ли в бюд­жет 15,5 млрд грн

14:14 На борь­бу с пе­ре­на­сы­ще­ни­ем рын­ка неф­ти уй­дут го­ды

13:07 НБУ ожи­да­ет рост роз­нич­но­го кре­ди­то­ва­ния и ви­дит пре­пят­ствия для кре­ди­то­ва­ния биз­не­са

12:28 Сто­и­мость ав­то­га­за 16 ав­гу­ста вы­рос­ла в ря­де круп­ных и ре­гио­наль­ных се­тей

11:59 Мин­фин за со­кра­ще­ние или от­сроч­ку опла­ты Укра­и­ной взно­сов в меж­ду­на­род­ные ор­га­ни­за­ции в 2018

11:57 ФГИ про­дал 25% ак­ций "ДТЭК Донецкоблэнерго" вхо­дя­щей в SCM ком­па­нии Ornex за 143,81 млн гри­вен

10:03 "Укрзализныця" пла­ни­ру­ет про­ве­сти ин­дек­са­цию та­ри­фов на гру­зо­пе­ре­воз­ки на 22,5% в ок­тяб­ре

09:08 Це­ны на зо­ло­то сла­бо ко­леб­лют­ся без еди­ной ди­на­ми­ки

08:45 Нефть рас­тет 16 ав­гу­ста на дан­ных о сни­же­нии за­па­сов сы­рья в США

15.08 Свет­лые неф­те­про­дук­ты де­ше­ве­ют в мел­ком опте 15 ав­гу­ста

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13:00 Слу­ша­ние по де­лу быв­ше­го ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва пе­ре­не­се­но на 1 сен­тяб­ря

08:32 США не бу­дут на­ла­жи­вать диа­лог с КНДР, по­ка не уви­дят се­рьез­ных ша­гов в сто­ро­ну де­нукле­а­ри­за­ции - Госдеп

08:22 Госдеп США про­ком­мен­ти­ро­вал со­об­ще­ния о по­став­ках Укра­и­ной ра­кет­ных дви­га­те­лей в КНДР

08:10 США не на­ме­ре­ны от­ка­зы­вать­ся от во­ен­ных уче­ний в об­мен на пре­кра­ще­ние ра­кет­ных и ядер­ных ис­пы­та­ний КНДР - госдеп

15.08 Как лю­би­мый про­ект Пу­ти­на пре­вра­ща­ет­ся в "Не­мец­кий ту­пик-2"

15.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 ав­гу­ста 2017 го­да

15.08 В Рос­сии еще до укра­ин­ских со­бы­тий по­яви­лось ощу­ще­ние, что ста­биль­но­сти, на ко­то­рую все мо­ли­лись, на са­мом де­ле уже нет

15.08 Трамп ини­ци­и­ро­вал тор­го­вое рас­сле­до­ва­ние про­тив Ки­тая

15.08 Гон­конг­ская бир­жа за­кры­ва­ет тор­го­вый зал

15.08 Аме­ри­кан­ское каз­на­чей­ство вклю­чит дол­ла­ро­вый пы­ле­сос

15.08 IRNA: Укра­и­на мо­жет стать тран­зит­ной стра­ной для иран­ских энер­го­но­си­те­лей

14.08 Так что же на­пи­са­ли в Гер­ма­нии о ро­сте эко­но­ми­ки Рос­сии во­пре­ки санк­ци­ям?

14.08 Пенс: кри­зис в Ве­не­су­э­ле мож­но ре­шить мир­ным пу­тем

14.08 Brexit: Бри­та­ния хо­чет но­во­го уров­ня пе­ре­го­во­ров

14.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 ав­гу­ста 2017 го­да

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15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

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11:30 Суд аре­сто­вал квар­ти­ру и дом На­са­ли­ка по хо­да­тай­ству биз­нес­ме­на Ды­мин­ско­го

09:50 Что опять про­ис­хо­дит под Ав­де­ев­кой

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

14.08 Бои кло­унов: За­чем Ле­воч­ки­ну по­на­до­бил­ся блок Кап­ли­на

14.08 В зоне про­ве­де­ния АТО в те­че­ние вы­ход­ных бы­ло от­но­си­тель­но ти­хо, но с пред­чув­стви­ем че­го-то мас­штаб­но­го и гром­ко­го

14.08 По­пы­та­ют­ся ли "гибриды" пой­ти на про­рыв под Крым­ским

14.08 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­вать воз­мож­ные не­до­сто­вер­ные све­де­ния в де­кла­ра­ции Гон­та­ре­вой

11.08 Да­ни­люк счи­та­ет пе­ре­нос рас­смот­ре­ния его апел­ля­ции су­дом ско­ор­ди­ни­ро­ван­ной ра­бо­той про­тив не­го

11.08 Дей­стви­тель­но ли ли­дер не­мец­ких ли­бе­ра­лов при­знал Крым рос­сий­ским

10.08 Где в рас­сле­до­ва­нии НАБУ по "Стене" Яце­ню­ка на­шли "зраду"

10.08 Ав­гу­стов­ский блиц-криг. Ждать ли в бли­жай­шее вре­мя пу­тин­ско­го втор­же­ния в Укра­и­ну

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10:34 Стар­то­ва­ло мас­со­вое про­из­вод­ство Kirin 970 - пер­вой мо­биль­ной плат­фор­мы с ин­те­гри­ро­ван­ной си­сте­мой ИИ

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

15.08 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль DeLorean DR-7 бу­дет иметь даль­ность хо­да до 200 км

15.08 Кон­церн Fiat Chrysler Automobiles мо­жет быть куп­лен ки­тай­ца­ми

15.08 Сколь­ко Google пла­тит Apple?

14.08 PayPal от­кро­ет ин­но­ва­ци­он­ные ла­бо­ра­то­рии в Ин­дии

14.08 Не вы­пу­стив­шую ни од­но­го смарт­фо­на ком­па­нию оце­ни­ли в $1,2 мил­ли­ар­да

14.08 В Infiniti сде­ла­ли элек­три­че­ский про­то­тип в сти­ле го­ноч­ных ма­шин 1940-х

14.08 На вы­пуск ум­ных ча­сов Ticwatch S и E на плат­фор­ме Android Wear со­бра­но по­чти 2,7 млн дол­ла­ров

14.08 Са­мые глу­пые ав­то­уго­ны

11.08 Microsoft мо­дер­ни­зи­ру­ет блок­чейн

11.08 Как стать бо­га­че сво­их ро­ди­те­лей

11.08 Samsung вы­иг­ра­ла суд про­тив быв­ших ко­рей­ских вла­дель­цев Galaxy Note7

11.08 Panasonic те­сти­ру­ет са­мо­управ­ля­е­мые крес­ла-ко­ляс­ки в то­кий­ском аэро­пор­ту

11.08 Ки­тай впер­вые в ми­ре осу­ще­ствил без­опас­ную кван­то­вую пе­ре­да­чу дан­ных со спут­ни­ка

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15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

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