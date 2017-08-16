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В 1-м полугодии Ситибанк сократил прибыль на 26% до 598,3 млн гривен
16:38 15.08.2017 |
В январе-июне Ситибанк сократил чистую прибыль на 26,2% до 598,313 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (810,3 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Ситибанк закончил с прибылью 268,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 329,6 млн гривен.
2016 год Ситибанк закончил с прибылью 1,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк контролируется американской Citigroup Inc.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 15-е место (19,6 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|19 455,2
|20 992,5
|7,9
|Кредиты клиентам
|4 798,7
|4 708,9
|-1,9
|Средства клиентов
|16 758,3
|19 080,7
|13,9
|Всего капитала
|2 081,9
|1 418,9
|-31,8
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