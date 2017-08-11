Инвестор UGears выкупил долю основателя за 9,4 млн грн. Компания заключает договор с Disney

Геннадий Шестак и Денис Охрименко

В конфликте вокруг производителя деревянного конструктора UGears поставили точку. Основатель стартапа Денис Охрименко продал долю в компании инвестору Геннадию Шестаку за 9,4 млн грн. Редакция Marketing Challenge разузнала, как прошла сделка и какие дальнейшие планы бизнесменов.

UGears выкупил долю в 25%, которой Охрименко владел с момента основания компании.

«Процесс прошел согласно законодательству. Вчера Денис получил деньги, через четыре дня нотариус введет изменения в реестр», - рассказывает Шестак.

Независимые аудиторы оценили компанию в 31,2 млн грн. Доля Охрименко составила 7,8 млн грн. По словам Шестака, бывший партнер попросил больше, и они сошлись на сумме в 9,4 млн грн. Теперь всеми 100% компании владеет инвестор стартапа.

В разговоре с Marketing Challenge Шестак подчеркнул: «Никто ни у кого не отжимал бизнес. Человек получил деньги, по мировому расстались. Пожелали друг другу удачи».

UGears подписывает контракт с Walt Disney

UGears договаривается о сотрудничестве с компанией Walt Disney. Стартап уже получил список требований от американской компании и готовится к аудиту 12 сентября. Основные требования американцев касаются условий труда на производстве компании.

Если аудит устроит Walt Disney, украинский конструктор будут продавать во всех Дисней-парках и в 700 фирменных магазинах по всему миру. Первую модель деревянной кареты будущие партнеры уже утвердили. Еще три прототипа - в процессе согласования. «По поводу кареты в Диснее ответили - Вау!», - радуется Шестак.

Walt Disney готова заказать пробную партию товара, в количестве 10 тыс. штук. Ее стоимость составит $150 тыс. В случае положительных результатов, через сеть американской компании можно сбывать 25-30 тыс. единиц в месяц. По скромным подсчетам Шестака, это принесет компании до $3 млн в год.

Шестак говорит, что аудит в подобных случаях редко проходят с первого раза. Он готов к тому, что придется 10 раз проходить аудит.

Охрименко готовится к очередному выходу на Kickstarter

Денис Охрименко тоже рассчитывает на светлое будущее в бизнесе. В июне его проект Time 4 Machine собрал на Kickstarter $52 800. Сегодня Охрименко сотрудничает с проектом Fractal Tools Романа Кравченко в сегменте роботизированной техники.





Другой проект Pagl Денис планирует осенью выводить на Kickstarter, как только произведет несколько тысяч экземпляров продукта.





Сегодня Охрименко открывает под стартап компанию в США.

Партнеры поссорились из-за разногласий в бизнесе

Формально уйти из компании Охрименко решил этим летом, и называет такой выбор очевидным. По словам Дениса, он год не участвовал в управлении бизнесом и не получал дохода. Вторая причина продажи - новые проекты Охрименко. Предприниматель развивает металлический конструктор Time 4 Machine и игрушечные кубики Pagl. «В некой степени проекты будут конкурировать с UGears. Неправильно владеть долей конкурента», - говорит он.

Бывшие партнеры рассказали, что отношения между ними остались сдержанными. Во время сделки они избегали прямых разговоров.

Напомним, конфликт между предпринимателями начался в 2015 году, после успешной кампании на Kickstarter, когда стартап собрал $150 тыс. Денис сетовал, что его отстранили от управления бизнесом, Геннадий комментарии партнера опровергал. После пары резких заявлений в СМИ партнеры разошлись, но формально Охрименко оставался совладельцем UGears.