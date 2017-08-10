Расследованиями по Укрзалізниці занимается целый отдел НАБУ

Расследованием уголовных производств в Укрзалізниці занимается целый отдел Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"В Укрзалізниці, к сожалению, ситуация плохая... У нас целый отдел работает по Укрзалізниці", - сказал Сытник.

Директор НАБУ отметил, что речь идет о большом количестве производств и фигурантов.

"Ситуация очень напряженная, и если мы установим, что к этим схемам причастен Балчун, мы будем реагировать", - добавил он.

Сытник подчеркнул, что больше всего злоупотреблений - в сфере государственных закупок. "Укрзализныця проводит закупок каждый год на несколько миллиардов гривень. Там есть специализированные предприятия. За должности на этих предприятиях идет борьба. Мы там много людей задержали. Но работа продолжается", - отметил он.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрзалізниці расследуется свыше 90 уголовных дел.