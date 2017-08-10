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"Киевстар" намерен выйти на рынок финансовых услуг до конца 2017г
12:54 10.08.2017 |
Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" столкнулся с рядом регуляторных препятствий на пути к коммерческому запуску первого блока финансовых услуг, что задерживает сроки начала их предоставления, однако намерен преодолеть их и выйти на этот рынок к концу текущего года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент компании Петр Чернышов.
"(задержка запуска) связана с регулированием, сейчас - с нацбанковским. Но мы прорываем и прорвем!" - отметил он.
П.Чернышов выразил уверенность, что к концу этого года препятствия будут сняты, и компания начнет работу в новом для нее сегменте рынка.
Как сообщалось, дочернее предприятие "Киевстара" - ООО "Стармани" - в июне 2016 года получило лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте. Оператор анонсировал выход на рынок финансовых услуг сначала до конца 2016 года, затем - в начале 2017 года. Предполагалось, что этот выход будет осуществляться поэтапно: на первом этапе - переводы средств населения и платежи в пользу третьих лиц.
Мобильный оператор уточнял, что банками-эмитентами электронных денег в этом проекте выступят государственный Укргазбанк и подконтрольный итальянской Intesa Sanpaolo Правэкс-Банк, отобранные в ходе конкурса.
"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец июня этого года 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 года увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,929 млрд грн, а EBITDA выросла на 13,8% - до 4,378 млрд грн.
"Киевстар" с середины января 2014 года совместно с Альфа-банком (Киев) запустил услугу NFC-платежей (бесконтактных платежей), для которой необходимо получить привязанную к SIM-карте банковскую карту и загрузить в телефон специальное приложение. Однако эта услуга не стала слишком популярной.
В августе 2014 года оператор зарегистрировал ООО "Стармани" для предоставления финансовых услуг (кроме страхования и пенсионного обеспечения), финансового лизинга, других видов кредитования и денежного посредничества, а также для обработки данных и размещения информации на веб-узлах. Уставный капитал дочерней компании составлял 7 млн грн, однако спустя год был увеличен до 61 млн грн, доля "Киевстара" - 100%.
Акционеры "Киевстар" - международная группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.
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