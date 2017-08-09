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Трейдеры могут теперь скачивать Alpari Mobile на устройства с Android
15:07 09.08.2017 |
Брокер «Альпари» сообщил своим клиентам о запуске приложения Alpari Mobile для гаджетов, работающих на операционной системе Android. Данное приложение позволяет трейдерам комфортно следить за ситуацией на рынке Forex. Напомним, что Alpari Mobile для операционки iOS был представлен в начале текущего года и уже успел получить признание трейдеров.
Посредством Alpari Mobile клиенты брокера могут открыть Личный кабинет, зарегистрировать торговый счет, внести финсредства на депозит и получать важную информацию о ситуации на финрынке. Через push-уведомления «Альпари» отправляет пользователям приложения аналитические обзоры от профессионалов, календарь экономических событий, ставки мировых центробанков и актуальные котировки по ряду инструментов (пары валют, акции, индексы, фьючерсы).
Alpari Mobile отличается простым интерфейсом, поэтому работать с ним будет легко даже новичкам. Загрузить приложение можно бесплатно в магазине Google Play. Задать все интересующие вопросы о работе приложения или об условиях сотрудничества клиенты компании могут у специалистов службы поддержки «Альпари».
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