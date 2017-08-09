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Кабмин одобрил привлечение "Нафтогазом" кредита на 3,5 млрд гривен у Укргазбанка
13:36 09.08.2017 |
Кабинет Министров одобрил привлечение Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" невозобновляемой кредитной линии на 3,5 млрд гривен у Укргазбанка.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
Кредитные средства будут предоставлены на 364 дня под 17,5% годовых.
Средства планируется привлекать для закупки газа, оплаты его транспортировки и хранения.
Новый кредит привлекается для рефинансирования старого займа "Нафтогаза" в Укргазбанке.
В июле-августе наступает срок окончательного погашения "Нафтогаз" по возобновляемым кредитным линиям в Укргазбанке на сумму 3,49 млрд гривен.
Таким образом "Нафтогаз" планирует рефинансировать этот займ.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд гривен, при этом в 2015 году компания получила чистый убыток в размере 27,7 млрд гривен.
Чистый доход НАКа в 2016 увеличился на 43,12%, или на 48 621,156 млн гривен до 161 382,827 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
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