Кабинет Министров разрешил полиграфическому комбинату "Украина" уменьшить отчисление прибыли в государственный бюджет с 75% до 40% для направления средств на модернизацию.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українські Новини.

Постановление принято для предоставления предприятию возможности увеличить часть прибыли, которая направляется на модернизацию производства и закупку оборудования для персонализации загранпаспортов и ID-паспортов.

Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе представления постановления сообщил, что из полученной прибыли полиграфкомбинату "Украина" не удается направить свободные средства на модернизацию.

Финансовым планом полиграфкомбината "Украина" на 2017 год предусмотрено получение чистой прибыли 216,9 млн гривен, при этом предприятие запланировало отчисление в госбюджет 162,7 млн гривен.

"На развитие производства предприятием было направлено всего лишь 43 млн гривен, что не дает возможности купить машины и модернизовать изготовление паспортов", - сообщил Кубив.

По его мнению, уменьшение отчислений прибыли в госбюджет позволит предприятию усовершенствовать производство документов и уменьшит время на их изготовление.

При принятии постановления, предприятие дополнительно направит на финансирование капитальных вложений 35% чистой прибыли.

Ожидается, что во 2-м полугодии 2017 года на модернизацию должно пойти 68,5 млн гривен, в 2018 - 123,173 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, 16 января 2017 года Кабмин передал в подчинение Минэкономики целостный имущественный комплекс полиграфкомбината "Украина".