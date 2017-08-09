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Кабмин ограничил квоты на безакцизный ввоз и закупку нефтепродуктов для "Карпатнафтохима"
13:24 09.08.2017 |
Кабинет министров Украины ограничил квоты на безакцизный ввоз и закупку нефтепродуктов для ООО "Карпатнафтохим".
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.
В частности, если в апреле правительство разрешило "Карпатнафтохиму" на льготных условиях закупать легкие дистилляты трех видов по 1170 млн литров для каждой категории, то теперь общий объем по всем трем видам такого сырья ограничен 1170 млн литров.
Кроме того, если раньше Кабмин разрешил "Карпатнафтохиму" льготную закупку тяжелых дистиллятов четырех видов по 985 млн литров для каждой категории, то теперь общий объем по всем четырем видам такого сырья ограничен 1170 млн литров.
Также введено ограничение для сжиженного газа и бутана - раньше предприятию было разрешено закупать на льготных условиях по 1070 млн литров для каждой категории такого сырья, а теперь - общий объем по всем 13 видам ограничен 1070 млн литров.
Целью введения ограничений является предотвращение возможной реализации льготных нефтепродуктов на внутреннем рынке, вместо использования в качестве сырья для производства этилена.
Как сообщалось, "Карпатнафтохим" (Калуш Ивано-Франковской обл.) 9 июня возобновил работу после пятилетнего простоя. "Карпатнафтохим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ.
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