Национальный банк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 4,924 млн гривен.

Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 4 августа, передают Українські Новини.

В частности, "Райффайзен банк Аваль" обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку о признании незаконным наложения штрафа в размере 4,9 млн гривен.

Банк был оштрафован 30 июня 2017 года, причина штрафа не указывается.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 4 августа открыто производство по административному делу.

Как сообщали Українські Новини, "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

Группа Райффайзен владеет 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 5-е место (57,7 млрд гривен) среди 90 действующих банков.