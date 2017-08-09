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НБУ оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 5 млн гривен
09:50 09.08.2017 |
Национальный банк оштрафовал "Райффайзен Банк Аваль" на 4,924 млн гривен.
Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 4 августа, передают Українські Новини.
В частности, "Райффайзен банк Аваль" обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку о признании незаконным наложения штрафа в размере 4,9 млн гривен.
Банк был оштрафован 30 июня 2017 года, причина штрафа не указывается.
Постановлением Окружного административного суда Киева от 4 августа открыто производство по административному делу.
Как сообщали Українські Новини, "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрирован в марте 1992 года, с октября 2005 года стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ.
Группа Райффайзен владеет 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 5-е место (57,7 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
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