Укртатнафта в мае начала импорт газового конденсата из Ирана

В Украину начались поставки нефтяного сырья из Ирана. По официальным данным Государственной фискальной службы, в июне-июле Украина импортировала иранского сырья на $5,7 млн.

Это очень незначительные объемы даже по украинским меркам. Но сам факт поставки нефти из страны, которая много лет находилась под международными санкциями, вызвал ажиотаж во многих СМИ.

Интригу добавляют переговоры официальных Киева и Тегерана о сотрудничестве в энергетике. За последний год стороны провели три раунда встреч на самом высоком уровне. В прошлом году министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик даже посетил Тегеран, где договаривался о транспортировке иранской нефти по простаивающему нефтепроводу Одесса - Броды.

LIGA.net выяснила, кто поставляет в Украину нефть из Ирана, и почему в этом нет ничего скандального.

В июне Государственная фискальная служба опубликовала таможенную статистику по поставкам нефтяного сырья. Впервые за десять лет в строке поставщиков сырья появился Иран. Это один из крупнейших добытчиков углеводородов в мире. В 2016 году в стране было добыто более 216 млн тонн нефти, по данным британской BP. К примеру, Украина добывает всего 2 млн тонн в год.

Согласно официальным данным, в июне из Ирана в Украину завезли нефтяного сырья на $236 000, в июле эта цифра выросла в 23 раза - до $5,4 млн. Объемы импорта иранского сырья, как и поставщики, не указываются.

В Украине сегодня работают всего два НПЗ: кременчугская Укртатнафта, принадлежащая группе Приват и Александру Ярославскому, и государственный Шебелинский ГПЗ (входит в Укргаздобычу).

Представитель Шебелинского ГПЗ заверил LIGA.net, что Укргаздобыча не закупала иранское сырье. Топ-менеджер Укртатнафты подтвердил, что компания импортирует иранский газовый конденсат для переработки на своих мощностях.

"Первая партия конденсата была получена в мае, - рассказал он LIGA.net. - В июне-июле на завод было поставлено еще 12 000 тонн". Поставщика сырья из Ирана он назвать отказался.

Укртатнафта с 2007 года испытывает дефицит нефтяного сырья. Россия прекратила поставки нефти на завод 10 лет назад после силового захвата НПЗ.

С прошлого года завод регулярно закупает нефть Azeri Light у государственной азербайджанской компании Socar. По данным Минэнерго, за первое полугодие на Кременчугский НПЗ было поставлено около 350 000 тонн нефти из Азербайджана. На Укртатнафте также перерабатывается вся украинская нефть, добываемая Укрнафтой (1,5 млн тонн в год), контроль над которой продолжает удерживать группа Приват. Тем не менее этих объемов не хватает, чтобы полностью загрузить Укртатнафту сырьем.

Конденсат из Ирана на Кременчугский НПЗ также поставляет Socar, рассказал LIGA.net топ-менеджер государственного магистрального оператора Укртранснафта. Поставки идут через трейдинговую компанию Socar Trading Middle East (ОАЭ). В украинском представительстве Socar не смогли оперативно ответить на запрос.

Поставляемый на Укртатнафту газовый конденсат производится на месторождении South Pars, сообщил представитель Укртранснафты.

Это одно из крупнейших газовых месторождений в мире площадью 3700 кв. км. На его долю приходится около 7,8% всех мировых запасов природного газа в мире и 48% суммарных запасов Иранской республики.

Оператором разработки месторождения выступает иранская государственная нефтегазовая компания NIOC. В партнерстве с ней на месторождении работают крупнейшие нефтегазовые компании - французская Total, малайзийская Petronas, итальянская ENI, российский Газпром и другие.

Ничего удивительного в поставках иранского конденсата в Украину нет, отмечает замдиректора НТЦ Психея Геннадий Рябцев.

"В 2016 году с Ирана фактически сняли санкции, и страна возобновила экспорт нефти, - напоминает он. - Скорее всего, Socar купил эти объемы на свободном рынке и привез в Украину. Если эти поставки будут регулярными, то позволят Укртатнафте увеличить переработку и сохранить долю на украинском рынке".