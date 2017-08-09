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Специалисты FreshForex расскажут о перспективах рубля
17:26 08.08.2017 |
Дорожающая нефть и новые санкции в отношении России могут отразиться на динамике рубля. Но чего именно ждать трейдерам от российской валюты? На этот вопрос попытаются ответить специалисты компании FreshForex в рамках Форекс-вебинара.
Онлайн-семинар состоится в четверг, 10.08.17, и принять в нем участие могут все клиенты брокера совершенно бесплатно. Как стало известно, в ходе вебинара будут рассматриваться вопросы влияния на экономику РФ санкций, введенных Америкой, и перспективы снижения ставок по кредитам в банках. Также специалисты FreshForex расскажут, в какой валюте лучше открыть счет, и достигнет ли пара доллар/рубль отметки 75,00.
Напомним, что на сайте компании в разделе «Видео-уроки Форекс» можно просмотреть записи вебинаров, которые были проведены ранее. Помимо этого вся информация по онлайн-семинарам доступна на канале FreshForex в YouTube.
Специалисты брокера также отмечают, что сейчас в Америке настала особая пора - сезон отчетности. Публикация финданных об итогах деятельности компаний провоцирует рост волатильности, а это хорошая возможность получить большую прибыль.
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