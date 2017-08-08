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НБУ обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард"
13:39 08.08.2017 |
Национальный банк включил в состав банковской группы "Авангард" закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Возобновление" и исключил негосударственный пенсионный фонд "Моя пенсия".
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка, передают Українські Новини.
Участниками группы являются: ПАО "Банк "Авангард", ООО "Инвестиционный капитал Украина", ООО "КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина", ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина", АО "Закрытый недиверсифицированный инвестиционный фонд "Инвестиционный капитал - стабильный рост", НО "Открытый пенсионный фонд "Династия" и ЗНВКИФ "Возобновление".
Контроллерами группы являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
НБУ признал ICU и банк "Авангард" банковской группой в феврале текущего года.
Ранее Группа ICU завершила присоединение открытого негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Моя пенсия" к открытому НПФ "Династия", которым управляет КУА "Инвестиционный Капитал Украина".
После чего Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из государственного реестра финансовых учреждений НПФ "Моя пенсия".
Как сообщали Українські Новини, банк "Авангард" опосредованно контролируется группой "Инвестиционный капитал Украина" (ICU, Киев).
Акционерами ICU являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк с долями по 41,7%.
В 2014 году Валерия Гонтарева сразу после назначения продала свою долю в ICU бизнес-партнерам Макару Пасенюку и Константину Стеценко.
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