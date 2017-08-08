Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность и обоснованность решений Национального банка по выведению банка "Михайловский" с рынка, полностью отказав акционеру этого банка в удовлетворении иска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

ООО "Экосипан", которое является акционером банка, оспаривало в суде решение регулятора относительно правомерности выведения банка "Михайловский" с рынка.

Окружной административный суд Киева 15 мая частично удовлетворил иск общества и отменил решение Национального банка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц о неплатежеспособности "Михайловского", введении в него временной администрации и ликвидации.

При этом суд отказался обязать НБУ возобновить работу банка "Михайловский".

Национальный банк не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Киевский апелляционный административный суд, которая 7 августа была удовлетворена полностью.

Как сообщали Українські Новини, правление Национального банка приняло решение об отнесении банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных 23 мая 2016, а 12 июля 2016 по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Нацбанк ранее сообщал, что с 20 мая банк "Михайловский" провел большое количество операций по переводу вкладов физических лиц из финансовой компании, связанной с банком, на баланс банка.

Это увеличило нагрузку на Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 1 млрд гривен - с 1,6 млрд гривен до 2,6 млрд

По состоянию на 23 мая 2016 100% акций банка принадлежит ООО "Экосипан", 92.5% которого принадлежит Виктору Полищуку, 3.9% - Игорю Дорошенко и 3% - Виктор Ерасов.