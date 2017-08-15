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1-е полугодие банк "Кредит Днепр" закончил с прибылью 160,4 млн гривен
08:02 15.08.2017 |
Январь-июнь банк "Кредит Днепр" (Киев) закончил с прибылью 160,37 млн гривен против убытка за аналогичный период 2016 года в размере 277,4 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные финотчета банка, передают Українські Новини.
1-й квартал банк "Кредит Днепр" закончил с убытком 58,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 219 млн гривен.
2016 год банк закончил с убытком 556,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 22-е место (8,3 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|7 871,2
|9 172,1
|16,5
|Кредиты клиентам
|4 001,6
|4 361,2
|9,0
|Средства клиентов
|7 442,3
|8 585,6
|15,4
|Всего капитала
|188,9
|349,2
|84,9
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