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В 1-м полугодии Кредобанк увеличил прибыль на 44% до 205 млн гривен
16:27 11.08.2017 |
В январе-июне Кредобанк (Львов) увеличил чистую прибыль на 44% до 205,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (142,9 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 177,9 млн гривен, чистый процентный результат - 511,5 млн гривен.
1-й квартал банк закончил с прибылью 101,4 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 103,7 млн млн гривен.
2016 год Кредобанк закончил с прибылью 263,7 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кредобанк основан во Львове в 1990 году, является крупнейшим банком Западной Украины.
Его стратегическим инвестором является крупнейший банк Польши - PKO Bank Polski S.A., чья доля в структуре акционерного капитала банка составляет 99,6%.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 19-е место (11,2 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|11 004,6
|12 398,4
|12,7
|Кредиты клиентам
|5 594,6
|6 644,6
|18,8
|Средства клиентов
|8 172,9
|9 247,7
|13,2
|Всего капитала
|1 087,9
|1 307,6
|20,2
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