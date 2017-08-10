Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов почти на 18%

Крюковский вагоностроительный завод(Кременчуг, Полтавская область) в январе-июле увеличил выпуск грузовых вагонов на 17,5%, или на 168 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - до 1129 единиц.





Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-июле завод произвел 13 пассажирских вагонов, тогда как в 2016 году за отчетный период не было произведено ни одного пассажирского вагона.





ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.