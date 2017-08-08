Финансовые новости
- |
- 08.08.17
- |
- 05:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Апекс-банк намерен прекратить банковскую деятельность
18:13 07.08.2017 |
Акционеры Апекс-банка (Киев) 23 августа намерены рассмотреть вопрос прекращения банковской деятельности финансовым учреждением.
Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров банка, передают Українські Новини.
Банк намерен рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.
Также акционеры рассмотрят и утвердят план прекращения деятельности.
Банк выполняет требования Национального банка по размеру уставного капитала - 303 млн гривен.
По информации Українських Новин, по состоянию на начало февраля Апекс-банк был в числе проблемных банков.
Как сообщали Українські Новини, Апекс-банк контролируется Евгением Кузнецовым.
По данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру активов банк занимал 84-е место (174,7 млн гривен) среди 90 действующих банков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Коболев ответил Насалику на критику "Нафтогаза"
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман пообещал не поднимать пенсионный возраст
|Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
|Украина хочет выйти из совместного предприятия по производству ядерного топлива с Россией и Казахстаном
|Сейчас основная битва с операторами теневого рынка топлива идет за НДС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Апекс-банк намерен прекратить банковскую деятельность
|RoboForex проведет новые вебинары Форекс для своих клиентов
|В 1-м полугодии Правэкс-банк сократил убыток на 43% до 31,5 млн гривен
|Нафтогаз начал импортировать газ через швейцарскую дочку
|В 1-м полугодии Банк инвестиций и сбережений увеличил прибыль на 12% до 2,4 млн гривен
|Насалик считает целесообразной раздельную приватизацию входящих в "Центрэнерго" ТЭС
|Апелляционный судья в тяжбе между Суркисами и НБУ относительно законности списания их вкладов в ПриватБанке взяла самоотвод
Это интересно
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
|Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
|Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире