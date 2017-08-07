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RoboForex проведет новые вебинары Форекс для своих клиентов
16:11 07.08.2017 |
Сотрудничество с RoboForex открывает для трейдеров Форекс массу преимуществ, среди которых выгодные условия торговли, качественное обслуживание и бесплатное обучение. Команда компании непрерывно работает над тем, чтобы трейдеры могли получать новые знания и совершенствовать навыки торговли.
Так, специалисты RoboForex на этой неделе подготовили новую серию вебинаров Форекс, в которых будет представлена важная для заключения прибыльных сделок информация. Трейдеры узнают новые сведения о кросс-курсах нацвалюты Британии и Японии, а также о торговых стратегиях «Экстра», «ADX откат тренда».
Помимо этого, на текущую неделю запланирован обзор финрынка и вебинар на тему теханализа, который представит М. Артемов. Чтобы узнать более детально темы и время проведения каждого онлайн-семинара, можно обратиться с соответствующим вопросом к специалистам службы поддержки RoboForex или же зайти в раздел «Вебинары» на сайте брокера.
По материалам: IAFT News
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