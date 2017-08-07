Нафтогаз начал импортировать газ через швейцарскую дочку

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в июле начала поставлять природный газ в Украину через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

В середине июля «Нафтогаз» получил от Naftogaz Trading Europe на границе Украины около 7 млн куб. м газа.

В июле после трехмесячного перерыва «Нафтогаз» возобновил покупку газа у Shell Energy Europe Limited (Великобритания). Также в июле НАК после полугодичной паузы возобновил закупку у Eni Trading & Shipping (Италия).

Напомним, что в 2017 г. НАК «Нафтогаз Украины» планирует импортировать через Naftogaz Trading Europe S.A. 1,7 млрд куб. м природного газа, что составляет около 20% от планового годового импорта. Согласно стратегии «Нафтогаза», все закупки импортного газа целесообразно проводить через Naftogaz Trading Europe, за исключением закупок на кредитные средства международных финансовых организаций (ЕБРР, Всемирный банк).

В середине июня набсовет «Нафтогаза» согласовал заключение рамочного контракта на поставку природного газа с Naftogaz Trading Europe ожидаемой стоимостью до 148,8 млрд грн.

Как сообщал OilNews со ссылкой на слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, одной из задач Naftogaz Trading Europe будет привлечение кредитов от западных коммерческих банков под залог природного газа, находящегося в украинских ПХГ.

В конце июня «Нафтогаз» докапитализировал эту компанию на $8,3 млн.

Справка OilNews

Naftogaz Trading Europe S.A. является 100% дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украина» и зарегистрирована в Женеве (Швейцария). Компания была создана на базе Naftogaz Overseas S.A. в августе 2016 г. Ее директорами, кроме Михайленко, являются Юрий Витренко и Владимир Томаш. Naftogaz Overseas была учреждена в 2012 году с целью торговли нефтью, добываемой «Нафтогазом» в Египте.