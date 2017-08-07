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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Насалик считает целесообразной раздельную приватизацию входящих в "Центрэнерго" ТЭС

 

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что раздельная приватизация теплоэлектростанций, входящих в государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго" является целесообразной.

Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", передают Українські Новини.

"Есть общая государственная позиция, чтобы скорее провести приватизацию облэнерго, кстати, уже 8 облэнерго пакеты государственных акций сейчас переданы, и будет объявляться конкурс на их приватизацию. В том числе и "Центрэнерго". Но я бы все-таки разделил 3 генерации "Центрэнерго", имеется в виду Углегорская, Змиевская и Трипольская на отдельные объекты приватизации. С этого и сумма приватизации была бы больше, и заинтересованные структуры выявили бы больше желания", - сказал он.

По мнению Насалика, иностранных инвесторов заинтересуют Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область) теплоэлектростанции, при этом находящаяся на линии разграничения Углегорская ТЭС (Донецкая область) вызовет мало интереса у иностранных компаний, однако будет интересна украинским инвесторам.

Как сообщали Україньскі Новини, в состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская, Змиевская и Трипольская, суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.
По материалам: Українські Новини
 

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