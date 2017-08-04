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Апелляционный судья в тяжбе между Суркисами и НБУ относительно законности списания их вкладов в ПриватБанке взяла самоотвод
19:09 04.08.2017 |
Судья Киевского апелляционного административного суда Виктория Мацедонская, председательствующая при рассмотрении апелляции Национального банка Украины (НБУ), Министерства финансов и ПриватБанка (Киев) на постановление Окружного административного суда Киева о незаконности процедуры bail-in в отношении шести лиц во время национализации финучрежедния, взяла самоотвод.
Постановление суда от 1 августа об удовлетворении соответствующего заявления В.Мацедонской обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.
В постановлении указывается, что инициатором отвода председательствующего судьи изначально выступил представитель истцов, который в числе доводов указал, что В.Мацедонская имеет вклад в ПриватБанке.
Между тем суд счел этот и другие доводы заявителя неубедительными.
После этого В.Мацедонская, учитывая обстоятельства, изложенные представителем истцов, а также во избежание сомнений относительно законности дальнейших решений суда подала личное заявление о самоотводе, которое суд удовлетворил.
В постановлении отсутствует дата очередного заседания суда в рамках указанного производства.
Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
27 декабря в Окружном админсуде Киева были зарегистрированы иски принадлежащего братьям Григорию и Игорю Суркисам и их дочерям ПАО "Акцент-Банк" (А-Банк) об отмене решения комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13 декабря в части А-Банка. В тот же день этот же суд принял к рассмотрению еще один подобный иск от шести физлиц.
По данным суда, истцами выступают Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, их отец Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Г.Суркиса), Марина Суркис (дочь И.Суркиса), а также Полина Ковалик, являющаяся одни из акционеров А-Банка.
Окружной админсуд Киева 17 мая 2017 года вынес постановление признать противоправным и отменить все решения комиссии по вопросам определения связанных лиц и уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в рамках процедуры bail-in в отношении шести истцов.
При этом суд постановил взыскать с ПАО КБ "ПриватБанк" в пользу истца, именуемого в производстве как "лицо 1", 151,011 млн грн в качестве основной суммы списанного депозита, а также $72,353 тыс. и EUR6,76 тыс. в качестве начисленных процентов по депозиту за период с 22 декабря 2016 года по 22 февраля 2017 года; в пользу "лица 3" - 514,126 млн грн, в пользу "лица 4" - 163 млн 52,96 тыс. грн в качестве основной суммы списанного депозита, а также $80,956 тыс. и EUR1,105 тыс. в качестве начисленных процентов по депозиту за период с 22 декабря 2016 года по 22 февраля 2017 года; в пользу "лица 5" - 174 млн 504,68 тыс. грн в качестве основной суммы списанного депозита, а также $91,85 тыс. в качестве начисленных процентов по депозиту за период с 22 декабря 2016 года по 22 февраля 2017 года; в пользу "лица 6" - 44,835 млн грн в качестве основной суммы списанного депозита, а также $21,074 тыс. в качестве начисленных процентов по депозиту за период с 22 декабря 2016 года по 22 февраля 2017 года.
НБУ возмутился по поводу такого решения суда, отмечая, что все решения по ПриватБанку были приняты исключительно в рамках специальной процедуры, предусмотренной статьей 41-1 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Центробанк намерен в этой связи обращаться в суды высших инстанций с обжалованием подобных неправомерных решений, и уверен в законности проведенной процедуры bail-in.
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