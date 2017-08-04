ForexClub закрыл позиции по криптовалютам

Брокер ForexClub сообщил своим клиентам о том, что протокол по криптовалютам был изменен, ввиду чего ситуация на финрынке сейчас складывается неоднозначная. Таким образом, компания не может гарантировать высокую ликвидность, стабильность котировок и прозрачные условия предстоящих технологических изменений.

Специалисты ForexClub предупреждают, что в сложившихся условиях цена биткоина и лайткоина может быть подвержена резким колебаниям, комиссии и спреды по этим инструментам могут быть значительно расширены. Все это создает большие риски для клиентов брокера, которые могут потерять немалые суммы денег.

Чтобы не допустить негативных последствий для торговых операций трейдеров, руководство ForexClub приняло решение временно закрыть позиции по биткоину и лайткоину. Отложенные ордера, как сообщают специалисты компании, будут отменены.

Торговля криптовалютами будет восстановлена после того, как ситуация на рынке будет стабилизирована и риски для клиентов ForexClub снизятся.