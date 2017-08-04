Матиос: УЗ получила тысячу полувагонов, принадлежащих компании Клименко

Головна військова прокуратура України передала ПАТ "Укрзалізниця" 1 тисячу заарештованих залізничних напіввагонів, які належали компанії, пов'язаній з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільному брифінгу з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном.

"Головна військова прокуратура за рішенням Печерського райсуду передала 1 тис. заарештованих, затриманих Державною прикордонною службою та митними органами України, 1 тис. заарештованих залізничних напіввагонів", - сказав він.

Матіос зазначив, що дані вагони до конфіскації належали ТОВ "Юнісон Груп", яка пов'язана з колишнім міністром доходів і зборів Клименком.

За словами Матіоса, багато вагонів, на яких було маркування "Юнісон Груп", прибуло з Росії з вантажем.

"Орієнтовна вартість 1 тис. залізничних напіввагонів - вони майже всі нові з терміном експлуатації 3-4 роки - становить 40 млн доларів", - зазначив Матіос.

Він повідомив, що за попередніми оцінками експертів, напіввагони щомісяця приносили дохід від 10 до 12 млн грн, і протягом 2013-2017 років за рахунок експлуатації цих вагонів надійшов прибуток в сумі близько 400 млн грн.

За словами Матіоса, щоб уникнути будь-яких корупційних ризиків з боку держави, під час зберігання даного майна і щоб уникнути його псування, було прийнято рішення про передачу 1 тис. вагонів в розпорядження "Укрзалізниці".

Головний військовий прокурор додав, що дані напіввагони, перебуваючи у державній власності, зможуть приносити щорічний прибуток від експлуатації на суму близько 150 млн грн.



Як відомо, 14 липня головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".

"Юнісон - це материнська компанія сім'ї Клименків... медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували повністю сім'ю Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.

Водночас екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджує, що українські правоохоронці провели обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.

Матіос заявив, що колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів 788 мільйонів доларів на рахунки компаній Unison, медіа-холдингу "Весті" і ще двох компаній.