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Матиос: УЗ получила тысячу полувагонов, принадлежащих компании Клименко
16:00 04.08.2017 |
Головна військова прокуратура України передала ПАТ "Укрзалізниця" 1 тисячу заарештованих залізничних напіввагонів, які належали компанії, пов'язаній з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.
Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільному брифінгу з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном.
"Головна військова прокуратура за рішенням Печерського райсуду передала 1 тис. заарештованих, затриманих Державною прикордонною службою та митними органами України, 1 тис. заарештованих залізничних напіввагонів", - сказав він.
Матіос зазначив, що дані вагони до конфіскації належали ТОВ "Юнісон Груп", яка пов'язана з колишнім міністром доходів і зборів Клименком.
За словами Матіоса, багато вагонів, на яких було маркування "Юнісон Груп", прибуло з Росії з вантажем.
"Орієнтовна вартість 1 тис. залізничних напіввагонів - вони майже всі нові з терміном експлуатації 3-4 роки - становить 40 млн доларів", - зазначив Матіос.
Він повідомив, що за попередніми оцінками експертів, напіввагони щомісяця приносили дохід від 10 до 12 млн грн, і протягом 2013-2017 років за рахунок експлуатації цих вагонів надійшов прибуток в сумі близько 400 млн грн.
За словами Матіоса, щоб уникнути будь-яких корупційних ризиків з боку держави, під час зберігання даного майна і щоб уникнути його псування, було прийнято рішення про передачу 1 тис. вагонів в розпорядження "Укрзалізниці".
Головний військовий прокурор додав, що дані напіввагони, перебуваючи у державній власності, зможуть приносити щорічний прибуток від експлуатації на суму близько 150 млн грн.
Як відомо, 14 липня головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіції та спецпідрозділом "Корд" провели обшуки у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.
За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, було проведено 183 обшуки у приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку, зокрема у офісному центрі "Гулівер" у Києві, де було виявлено таємний офіс банка Клименка "Юнісон".
"Юнісон - це материнська компанія сім'ї Клименків... медіахолдингу "Весті" і двох компаній з управління активами, власниками яких була родина Клименків і які обслуговували повністю сім'ю Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.
Водночас екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко стверджує, що українські правоохоронці провели обшуки, які не мають до нього ніякого відношення.
Матіос заявив, що колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів 788 мільйонів доларів на рахунки компаній Unison, медіа-холдингу "Весті" і ще двох компаній.
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