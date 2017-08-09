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В 1-м полугодии Укрсоцбанк сократил убыток на 33% до 376 млн гривен
16:17 09.08.2017 |
В январе-июне Укрсоцбанк сократил убыток на 33% до 375,9 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (561,1 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 372,8 млн гривен, чистый процентный результат - 94,7 млн гривен.
1- квартал банк закончил с убытком 206 млн гривен, 2-й квартал с убытком 169,8 млн гривен.
2016 год Укрсоцбанк закончил с убытком 14,8 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 Альфа-групп стала владельцем 99,9% акций Укрсоцбанка.
Альфа-групп контролируется Михаилом Фридманом (32,86%), Германом Ханом (20,97%), Алексеем Кузьмичевым (16,32%), Петром Авеном (12,4%), Андреем Косоговым (3,67%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).
Еще 9,9% акций группы принадлежит итальянской UniCredit S.p.A.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 10-е место (35,2 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|37 098,3
|35 164,6
|-5,2
|Кредиты клиентам
|19 627,4
|18 204,1
|-7,3
|Средства клиентов
|26 626,6
|24 968,6
|-6,2
|Всего капитала
|8 268,6
|7 896,2
|-4,5
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