Финансовые новости
- |
- 09.08.17
- |
- 06:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 1-м полугодии Ощадбанк увеличил прибыль на 22% до 306 млн гривен
18:30 08.08.2017 |
В январе-июне Государственный Ощадный банк увеличил чистую прибыль на 22% до 306,043 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (251,5 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Ощадбанк закончил с прибылью 158,3 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 147,7 млн гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 464 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 2-е место (226,9 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|210 607,2
|220 255,0
|4,6
|Кредиты клиентам
|65 946,6
|65 633,5
|-0,5
|Средства клиентов
|145 586,2
|149 450,7
|2,7
|Всего капитала
|15 740,2
|25 866,4
|64,3
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Похоже, Нацбанк допустил снижение курса доллара на межбанке, чтобы завтра-послезавтра самому подешевле скупиться
ТОП-НОВОСТИ
|Цены производителей в Украине в июле выросли на 1,8% – Госстат
|Инфляция в Украине в июле замедлилась до 0,2%, в годовом измерении составила 15,9% - Госстат
|Новым руководителем "Укртрансгаза" станет поляк
|Зачем Тбилиси превращает Саакашвили в Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 1-м полугодии Ощадбанк увеличил прибыль на 22% до 306 млн гривен
|В 1-м полугодии ОТП Банк сократил прибыль на 27% до 345 млн гривен
|Специалисты FreshForex расскажут о перспективах рубля
|НБУ обновил состав банковской группы, возглавляемой банком "Авангард"
|Крупнейшими получателями возмещения НДС в июле стали "ArcelorMittal Кривой Рог", "Кернел", "Азовсталь"
|1-е полугодие Приватбанк закончил с убытком 2,9 млрд гривен
|Апелляционный суд подтвердил законность выведения с рынка банка "Михайловский"
Это интересно
|Остановивший WannaCry британец признался в создании банковского трояна
|Как правильно сказать "нет": 3 ситуации на работе
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров