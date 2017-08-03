Брокер ХМ проведет новые семинары Форекс на Филиппинах

Специалисты брокера ХМ намерены в ближайшие месяцы посетить Филиппины и провести обучающие семинары Форекс для трейдеров. Как стало известно, мероприятия запланированы на 30.09.17 (Давао), 14.10.17 (Себу), 21.10.17 (Манила).

Семинары, которые проведет квалифицированный преподаватель Лу Рейес, будут посвящены онлайн-торговле на Форекс. По словам Рейеса, материал, который он подготовил для обучающих мероприятий, поможет трейдерам-новичкам быстро разобраться в основах торговли на финрынке. Основная цель предстоящих семинаров заключается в ознакомлении трейдеров с самыми важными элементами online-торговли в зависимости от выбранной стратегии.

Так, клиенты брокера ХМ в ходе семинаров узнают о способах анализа тренда, о том, как работать с графиками и индикаторами, как определять лучшие точки для входа в рынок. Также будет затронута важная тема, касающаяся психологии трейдинга и управления рисками.

Ознакомиться детально с графиком проведения семинаров можно на сайте компании ХМ.

По материалам: IAFT News