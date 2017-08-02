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Exness стал официальным партнером ФК "Реал Мадрид"
14:40 02.08.2017 |
Брокер Exness заключил партнерское соглашение с футбольным клубом, известным во всем мире, - «Реал Мадрид». Таким образом, компания будет в ближайшие 3 года выступать официальным торговым партнером данного футбольного клуба.
Отметим, что Exness стал первым брокером рынка Forex, который начал сотрудничать с ФК «Реал Мадрид». Партнерство предполагает возможность использования в рекламе компании бренда клуба и образов его игроков.
По словам гендиректора Exness, компания стремится оставаться в лидерах на рынке Forex и сотрудничество с таким именитым клубом поможет добиться новых высот. Команда Exness подчеркнула, что у их компании и «Реал Мадрид» общие цели и ценности: профессионализм, честная игра и лидерство.
Напомним, что брокер вышел на рынок в 2008 году и за эти годы успел добиться признания трейдеров со всего мира. Exness - лицензированный брокер, деятельность которого регулируется CySEC и FCA. Ознакомиться с торговыми условиями компании можно на ее сайте.
По материалам: IAFT News
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