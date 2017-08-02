Национальный банк признал неплатежеспособным банк "Гефест" (Киев).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" 1 августа правление Национального банка Украины приняло решение №490-рш/БТ "Об отнесении ПАО "КБ "Гефест" к категории неплатежеспособных".

Банк "Гефест" не обеспечил выполнение требований нормативно-правовых актов Национального банка в части приведения размера регулятивного капитала до размера, не менее чем 200 млн гривен в срок до 11 июля 2017 года.

Размер регулятивного капитала банка на 31 июля был меньше одной трети от минимального уровня.

Банк "Гефест" был создан в конце 2013 года.

Учитывая кризисные явления в экономике, банк фактически не совершал активной деятельности и по состоянию на дату принятия решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных не имел никаких обязательств перед клиентами.

Как сообщали Українські Новини, владельцем существенного участия в банке "Гефест" является член партии "Рух за реформы" Вячеслав Попов.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 90-е место (17,7 млн гривен) среди 90 действующих банков.



