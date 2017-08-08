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В 1-м полугодии VS Банк увеличил прибыль на 67% до 80,5 млн гривен
08:03 08.08.2017 |
В январе-июне VS Банк (Львов) увеличил чистую прибыль на 67% до 80,451 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (67,8 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал VS Банк закончил с прибылью 12,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 67,8 млн гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 63,6 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2012 году российский "Сбербанк" купил австрийский Volksbank, а с ним и его дочернее финучреждение в Украине.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 28-е место (3,6 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|3 909,3
|3 621,2
|-7,4
|Кредиты клиентам
|1 407,2
|1 143,8
|-18,7
|Средства клиентов
|1 020,0
|690,3
|-32,3
|Всего капитала
|899,1
|979,5
|8,9
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