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"Укрпочта" удешевила отправку тяжелых посылок по основным зарубежным направлениям и удорожила по ряду менее значимых
08:50 02.08.2017 |
"Укрпочта" с 1 августа снизила стоимость пересылки отправлений посылок массой 10-30 кг авиатранспортом в США, Китай, Канаду и Австралию на 25%, в Гонконг, Японию и Южную Корею - на 20%, Италию, Испанию и Францию - на 5%, говорится в сообщении компании во вторник.
Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" директор по коммуникациям и взаимодействию с органами государственной власти "Укрпочты" Михаил Василенко, для определенных стран тарифы увеличились: для Польши, Чехии, Латвии, Германии в зависимости от веса - от 5 до 16%.
"Эти направления не являются крупнейшими по объемам экспортных пересылок международных отправлений. А для Китая, Канады, Австралии, которые являются главными экспортными направлениями в структуре международных отправлений "Укрпочты" и имеют наибольшие объемы пересылки, цены снижены", - отметил М.Василенко.
Компания добавила, что для отправлений в Молдову и Россию стоимость наземной пересылки снижена на 25% и 23% соответственно, а тарифы на универсальные услуги по пересылке международных отправлений весом до 10 кг осталась без изменений.
В сообщении отмечается, что "Укрпочта" активно развивает экспортное направление, доля которого выросла на треть с начала года.
Помимо того компания заявила о готовности заключать договоры с корпоративными клиентами - регулярными отправителями с предоставлением им скидок от 5% до 25% на пересылку международных отправлений и получением бесплатных консультаций штатного таможенного брокера.
"Укрпочта" указывает, что ее сеть из 11,5 тыс. отделений является самой большой в Украине по возможности оформить международное отправление. Компания сотрудничает со 192 национальными почтами и может доставлять отправления в 234 страны и территории в рамках упрощенного таможенного оформления товаров.
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