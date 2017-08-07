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В 1-м полугодии Банк инвестиций и сбережений увеличил прибыль на 12% до 2,4 млн гривен
12:23 07.08.2017 |
В январе-июне Банк инвестиций и сбережений (Киев) увеличил чистую прибыль на 12% до 2,351 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2,098 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Банк инвестиций и сбережений закончил с прибылью 1,7 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 630 тыс. гривен.
2016 год банк закончил с прибылью 7,8 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, совладельцы группы компаний "Континиум" Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений.
Еще 15% акций принадлежит Андрею Попову.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 26-е место (4,1 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|4 580,5
|4 217,3
|-7,9
|Кредиты клиентам
|4 143,1
|3 611,4
|-12,8
|Средства клиентов
|3 529,6
|3 592,3
|1,8
|Всего капитала
|540,9
|535,9
|-0,9
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