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В 1-м полугодии банк "Восток" сократил прибыль на 32% до 31,3 млн гривен
07:40 04.08.2017 |
В январе-июне банк "Восток" (Днипро) сократил чистую прибыль на 32% до 31,262 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (46,3 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал банк "Восток" закончил с прибылью 17,5 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 13,8 млн гривен.
2016 год банк "Восток" закончил с прибылью 95,4 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк "Восток" контролируется Владимиром Костельманом и Владимиром Мороховским - совладельцами Fozzy Group.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 23-е место (7,1 млрд гривен) среди 90 действующих банков.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.07.2017
|Изменение, %
|Активы
|7 764,9
|6 511,7
|-16,1
|Кредиты клиентам
|4 835,7
|4 627,4
|-4,3
|Средства клиентов
|6 217,2
|5 399,4
|-13,2
|Всего капитала
|523,0
|554,4
|6,0
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